Кожна четверта компанія в Польщі готова найняти біженців з України: актуальне дослідження

Польські підприємці все більше починають довіряти українцям. Співпрацювати з громадянами України, які втекти від війни, хоче кожне четверте підприємство у сусідній країні.

Про це йдеться в опитуванні компанії Randstad. Результати дослідження були опубліковані на порталі Money.pl.

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Результати дослідження

Найлегше українцям в Польщі знайти роботу в готельному бізнесі та сфері гастрономії: 47% фірм готові надати робочі місця. При цьому кожна восьма компанія прийняла на роботу біженців.

Достатня кількість вакансій для українців також є у таких сферах:

будівництва (33%);

(33%); промисловості (30%);

(30%); транспортних або складських послуг (25%).

Більшість компаній мають намір допомагати працівникам з України з навчанням, пошуком житла, вивченням польської мови, психологічною підтримкою та навіть доглядом за дітьми.