Об этом идет речь в опросе компании Randstad. Результаты исследования были размещены на портале Money.pl.

Актуально Номер PESEL в Польше: что следует знать украинцам, приезжающим в страну

Результаты исследования

Легче всего украинцам в Польше найти работу в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии : 47% фирм готовы предоставить рабочие места. При этом каждая восьмая компания приняла на работу беженцев.

Достаточное количество вакансий для украинцев также есть в следующих отраслях :

строительства (33%);

промышленности (30%);

транспортных или складских услуг (25%).