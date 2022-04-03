Об этом идет речь в опросе компании Randstad. Результаты исследования были размещены на портале Money.pl.
Актуально Номер PESEL в Польше: что следует знать украинцам, приезжающим в страну
Результаты исследования
Легче всего украинцам в Польше найти работу в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии: 47% фирм готовы предоставить рабочие места. При этом каждая восьмая компания приняла на работу беженцев.
Достаточное количество вакансий для украинцев также есть в следующих отраслях:
- строительства (33%);
- промышленности (30%);
- транспортных или складских услуг (25%).
Большинство компаний намерены помогать работникам из Украины с учебой, поиском жилья, изучением польского языка, психологической поддержкой и даже уходом за детьми.