Про це йдеться в опитуванні компанії Randstad. Результати дослідження були опубліковані на порталі Money.pl.
Актуально Номер PESEL у Польщі: що варто знати українцям, які приїжджають до країни
Результати дослідження
Найлегше українцям в Польщі знайти роботу в готельному бізнесі та сфері гастрономії: 47% фірм готові надати робочі місця. При цьому кожна восьма компанія прийняла на роботу біженців.
Достатня кількість вакансій для українців також є у таких сферах:
- будівництва (33%);
- промисловості (30%);
- транспортних або складських послуг (25%).
Більшість компаній мають намір допомагати працівникам з України з навчанням, пошуком житла, вивченням польської мови, психологічною підтримкою та навіть доглядом за дітьми.