Франція заборонила короткі авіарейси: відтепер тільки потягом

Під заборону потрапили авіаперельоти між містами всередині країни, якщо цю відстань можна подолати на поїзді за 2,5 години. Так у Франції турбуються про навколишнє середовище і скорочують викиди парникових газів в атмосферу.

Закон про скасування коротких рейсів у Франції був прийнятий ще два роки тому, але підписали його тільки зараз. Влада країни весь цей час намагалась протистояти запеклому опору авіагалузі. Рейсів між якими французькими містами більше не існує – дізнаєтесь далі.

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Між якими містами Франції більше немає рейсів

За новими правилами під забороною опинились короткі рейси між Парижем і низкою міст: Марселем, Нантом, Ліоном та Бордо. Зі столиці Франції до них тепер можна дістатися лише залізницею.

Влада Франції наголошує, скасовують тільки ті рейси, які мають альтернативу: регулярний потяг, який слідує до 2,5 годин. Маршрути поїздів мають бути регулярними і повністю відповідати потребам пасажирів. Влада буде пильно стежити за цим.

У Франції чудово налагоджене залізничне сполучення між містами / Фото Unsplash

Екологічна альтернатива

Мета прийнятого закону – скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

Франція має другу за розміром залізничну мережу в Європі. По всій країні доступні недорогі високошвидкісні подорожі, тому це якісна заміна для короткомагістральних перельотів.

Це важливий крок і сильний символ у політиці скорочення викидів парникових газів,

— заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

Але критики нового закону вважають, що він є просто символічним і не призведе до помітного скорочення викидів. Мовляв, влада Франції приймає фіктивні рішення, які якісно не змінять екологічну ситуацію.