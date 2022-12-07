Хотя и власти Туниса отменили основные коронавирусные ограничения для прибывших туристов, некоторые ковидные правила продолжают действовать в стране. Такое решение приняло тунисский Минздрав, а причиной стало резкое снижение новых случаев заражения COVID-19.

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Какие коронавирусные ограничения перестали действовать в Тунисе

От иностранных туристов по прибытии в Тунис больше не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19.

Свободно въезжать в страну могут как полностью вакцинированные, так и частично вакцинированные или совсем невакцинированные путешественники – в Тунисе больше нет требований к тестированию.

Пассажирам больше не нужно заполнять онлайн-форму декларации о состоянии здоровья перед вылетом в Тунис.

Упразднено и прохождение карантина в отеле для невакцинированных туристов.

Ковидные правила, продолжающие действовать в Тунисе

По прибытии в международный аэропорт или другие порты въезда у пассажиров могут проверить температуру.

Ношение маски обязательно в транспорте и на вокзалах.

К слову, гражданам Украины для поездки в Тунис виза не требуется.