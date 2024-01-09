Коронавірус повертається: у гарячих точках Іспанії вводять масковий режим

У популярні туристичні міста Іспанії знову повертаються медичні маски. У країні значно зросла кількість випадків захворювань на Covid-19 та грип.

Деякі регіони Іспанії, такі як Валенсія, знову запроваджують масковий режим, оскільки країна переживає хвилю коронавірусу та грипу. Лікарням важко впоратися з напливом пацієнтів.

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Лікарні майже заповнені

Іспанські органи охорони здоров'я визнають, що зимовий сплеск Covid-19 та грипу виходить з-під контролю. Лікарні та медичні центри в Іспанії переповнені, пацієнти залишаються лежати в коридорах або годинами чекають на прийом лікаря. Людей закликають до обов'язкового використання масок у громадських місцях.

Іспанський уряд не оголошував про карантин по країні. Але деякі регіони, наприклад, Валенсія, де знаходиться курорт Бенідорм, знову частково вводять масковий режим. Зараз у Валенсії зафіксовано 1 500 випадків коронавірусу на 100 тисяч осіб.

У Валенсії носити маски обов'язково, коли людина:

має симптоми хвороби та перебуває в людному місці;

працює у медичній сфері і контактує з хворими;

працює у відділенні інтенсивної терапії з вразливими пацієнтами.

Лікарні Валенсії заповнені на 96%, а сімейні лікарі приймають по 15 пацієнтів на день поза графіком.

У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії повідомили, що з понеділка в медичних центрах вакцинують проти грипу та Covid-19 без попереднього запису. Очікується, що пік епідемічної хвилі припаде на третій тиждень січня.

Барселона під час коронавірусних обмежень / Фото Unsplash

Медичне страхування в Іспанії

Медичне страхування в Іспанії буває двох видів: державне та приватне. Якщо поліс приватної компанії може купити собі будь-хто, у кого є кошти, то до страховки від держави мають доступ не всі.

На державне медичне страхування можуть розраховувати громадяни Іспанії та офіційно працевлаштовані резиденти, а також їхні сім'ї – подружжя та діти до 26 років. Також державне страхування в Іспанії надають неповнолітнім, вагітним, студентам до 26 років, пенсіонерам та особам з інвалідністю.

Що потрібно, щоб оформити страховку в Іспанії – читайте в матеріалі за посиланням.