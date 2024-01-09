Некоторые регионы Испании, такие как Валенсия, снова вводят масочный режим, поскольку страна переживает волну коронавируса и гриппа. Больницам трудно справиться с наплывом пациентов.

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Больницы почти заполнены

Испанские органы здравоохранения признают, что зимний всплеск Covid-19 и гриппа выходит из-под контроля. Больницы и медицинские центры в Испании переполнены, пациенты остаются лежать в коридорах или часами ждут приема врача. Людей призывают к обязательному использованию масок в общественных местах.

Испанское правительство не объявляло о карантине по стране. Но некоторые регионы, например Валенсия, где находится курорт Бенидорм, снова частично вводят масочный режим. Сейчас в Валенсии зафиксировано 1 500 случаев коронавируса на 100 тысяч человек.

В Валенсии носить маски обязательно, когда человек:

Имеет симптомы болезни и находится в людном месте;

Работает в медицинской сфере и общается с больными;

Работает в отделении интенсивной терапии с уязвимыми пациентами.

Больницы Валенсии заполнены на 96%, а семейные врачи принимают по 15 пациентов в день вне графика.

В министерстве здравоохранения Испании сообщили, что с понедельника в медицинских центрах вакцинируют против гриппа и Covid-19 без предварительной записи. Ожидается, что пик эпидемической волны припадет на третью неделю января.

Барселона во время коронавирусных ограничений / Фото Unsplash

Медицинское страхование в Испании

Медицинское страхование в Испании бывает двух видов: государственное и частное. Если полис частной компании может купить себе кто угодно, у кого есть средства, то к страховке от государства имеют доступ не все.

На государственное медицинское страхование могут рассчитывать граждане Испании и официально трудоустроенные резиденты, а также их семьи – супруги и дети до 26 лет. Также государственное страхование в Испании предоставляется несовершеннолетним, беременным, студентам до 26 лет, пенсионерам и лицам с инвалидностью.

Что нужно, чтобы оформить страховку в Испании – читайте в материале по ссылке.