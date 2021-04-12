Мобильные приложения могут пригодиться тем, кто путешествует за границу или меняет страну проживания. Они помогут найти оптимальное жилье, спланировать маршрут или заказать доставку еды. Предлагаем список полезных мобильных приложений для украинцев, которые учатся или работают в Польше.

Для использования этих приложений нужен смартфон на базе Android или iOS . Лишь некоторые из них имеют онлайн-сервис с возможностью входа с персонального компьютера .

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Полезные мобильные приложения для тех, кто находится в Польше

Технологии постоянно меняются. Некоторые мобильные приложения со временем теряют актуальность. На смену им приходят новые, более удобные и более адаптированы к современным запросам. В приведенном ниже списке указаны мобильные приложения, которые актуальны в 2021 году.

moBILET – эта разработка является польским аналогом украинского tickets.ua. То есть, это сервис для покупки билетов в режиме онлайн . Он поможет найти самые выгодные билеты и уточнить время отправления и прибытия.

Play24 – это приложение от популярного в Польше мобильного оператора Play. С помощью него удобно проверять баланс, выбирать тарифный план, подключать новые услуги и контролировать уже заказаны .

Jakdojade – в этом приложении удобно планировать свой маршрут в общественном транспорте , указав адрес пребывания и место назначения. Программа спланирует для вас самый быстрый маршрут с минимальным количеством пересадок.

Dom Gratka – это разработка упростит поиск жилья для краткосрочной и долгосрочной аренды. В нем можно наблюдать цены на жилье, просматривать фото квартир и переписываться с собственниками.

Milennium – понадобится тем, кто имеет или планирует открывать счет в банке Milennium. Приложение поможет сделать перевод средств между картами (в Польше или в Украине), проверить баланс и получить консультацию .

Tropiciel okazji – это мобильное приложение необходимо любителям шопинга. В нем вы найдете информацию об акциях во всех магазинах .

Ceneo – еще одно приложение для удобных покупок. Содержит большой каталог товаров и дает возможность делать покупки онлайн. С его помощью вы сможете не только приобрести вещи, но и продать .

Kupony – поможет сэкономить на обедах в сетевых заведениях быстрого питания в Польше. В приложении есть такие известные заведения: KFC, Burger King, Starbucks, Subway, McDonald's и другие. Чтобы воспользоваться выгодой, надо показать кассиру экран смартфона с кодом скидки.

Quizlet – рекомендован для тех, кто учит польский язык. Quizlet предлагает пользователям интересные упражнения для того, чтобы запоминать слова и распространенные выражения .

Pyszne.pl – содержит каталог польских заведений питания и актуальные цены. С его помощью можно заказать доставку еды на работу или домой .

TravelPost – приложение TravelPost поможет легко и дешево отправить посылку . Сервис объединяет украинских иммигрантов с путешественниками, которые берут за доставку меньше, чем водители автобусов, и могут доставить быстрее.

Все перечисленные приложения можно за несколько секунд загрузить в Play Market (для Android) или AppStore для (iOS).