Контрабандний делікатес: на кордоні затримали двох українців, які перевозили живих раків

Співробітники Люблінської адміністрації доходів виявили контрабанду болотних раків на пункті пропуску у Дорогуську. Тварини перебувають під охороною спеціальної директиви Європейського Союзу і є забороненими для ввезення.

Загалом у багажниках двох легкових автомобілів під кермуванням громадян України виявлено 132 живих раки. Тварин вже забрали до польських зоопарків, а їх власників заарештували.

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Раків перевозили у мішку та пластиковому контейнері з пляшками з льодом. Жінку та чоловіка, яким належала жива контрабанда, прикордонники передали поліцейським з Дорогуська.

Затримані відмовились коментувати, для чого вони перевозили живих тварин у Польщу. Імовірно, на контрабанді українці прагнули заробити – у Європі тварини дуже популярні для розведення в акваріумах, а їх м'ясо вважається справжнім делікатесом.

До слова, у Польщі промислове розведення раків є дорогим задоволенням, а в Україні ціна однієї особини становить всього близько 25 гривень.