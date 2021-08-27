Всего в багажниках двух легковых автомобилей под управлением граждан Украины выявлено 132 живых рака. Животных уже забрали в польские зоопарки, а их владельцев арестовали.

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Раков перевозили в мешке и пластиковом контейнере с бутылками со льдом. Женщину и мужчину, которым принадлежала живая контрабанда, пограничники передали полицейским с Дорогуска.

Задержанные отказались комментировать, для чего они перевозили животных в Польшу. Вероятно, на контрабанде украинцы стремились заработать – в Европе животные очень популярны для разведения в аквариумах, а их мясо считается настоящим деликатесом.

К слову, в Польше промышленное разведение раков является дорогим удовольствием, а в Украине цена одной особи составляет всего около 25 гривен.