На кордоні України та Угорщини запрацює новий пункт пропуску

На кордоні України та Угорщини вже невдовзі запрацює новий пункт пропуску. Мовиться про "Велика Паладь – Надьгодош".

Коли запрацює новий пункт пропуску, наразі невідомо. Водночас наголошують, що через "Велика Паладь – Надьгодош" зможуть в'їжджати легкові автомобілі.

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Також наразі розглядають можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонни на пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань". Відповідні питання обговорили під час зустрічі Олександра Кубракова та Хеізера Антала – посла Угорщини в Україні.

Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону,

– мовиться у повідомленні.

Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Також на початку квітня 2024 року анонсували появу нового пункту пропуску на кордоні України та Румунії. Мовиться про "Біла Церква – Сігету Мармацієй". Деталей коли запрацює новий пункт пропуску, наразі не озвучили.

Водночас в уряді запевнили, що це – лише початок. Україна та Румунія будують вигідне партнерство. Відносини між двома країнами лише поглиблюватимуть.

Варто зауважити, що з березня 2024 року Румунія частково приєдналася до Шенгенської зони. Очікують, що це "перезавантажить" туристичне життя країни.