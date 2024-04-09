Когда заработает новый пункт пропуска, пока неизвестно. В то же время отмечают, что через "Великая Паладь – Надьгодош" смогут въезжать легковые автомобили.

Обратите внимание Касается всех: одна из европейских столиц продлила бесплатный проезд для украинцев

Также сейчас рассматривают возможность движения пустых грузовиков массой более 7,5 тонн на пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань". Соответствующие вопросы обсудили во время встречи Александра Кубракова и Хеизера Антала – посла Венгрии в Украине.

Также, мы рассматриваем возможность строительства нового грузового пункта пропуска "Дыйда – Берегдароц", чтобы увеличить пропускную способность украинско-венгерской границы,

– говорится в сообщении.

Новый пункт пропуска на границе с Румынией

Также в начале апреля 2024 анонсировали появление нового пункта пропуска на границе Украины и Румынии. Говорится о "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Деталей когда заработает новый пункт пропуска, пока не озвучили.

В то же время в правительстве заверили, что это – только начало. Украина и Румыния строят выгодное партнерство. Отношения между двумя странами будут только углублять.

Стоит заметить, что с марта 2024 года Румыния частично присоединилась к Шенгенской зоне. Ожидается, что это "перезагрузит" туристическую жизнь страны.