На польсько-ураїнському кордоні розпочали будівництво нового пункту пропуску: фото з місця подій

На польсько-українському кордоні урочисто розпочали будівництво нового пункту пропуску "Мальговичі – Нижанковичі". Новий перехід планують ввести в експлуатацію до 2025 року.

Оголошений у грудні 2020 року тендер виграла компанія Strabag. Вартість проєкту становить 98 273 232,51 злотих.

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Що відомо про новий пункт пропуску

Новий прикордонний пункт пропуску буде призначений для міжнародних вантажних та пасажирських перевезень для транспорту вагою до 3,5 тонн. Пішого переходу на ділянці не передбачено.

Зокрема, заплановано будівництво:

10 павільйонів паспортного контролю (по 5 для польскої та української інспекційних служб);

будівлю реєстрації автобусів;

будівлю реєстрації товарів за системою Tax Free;

2 окремі будівлі для митного контролю;

2 туалетні корпуси для мандрівників;

2 пункти входу працівників прикордонних служб;

дахи смуг управління;

інша інфраструктура та обладнання.

Церемонія відкриття будівництва

На церемонії відкриття будівництва були присутніми народні депутати, представники МВС, Львівської ОДА, органів місцевого самоврядування з Польщі та України, командири військових служб, представники духовенства тощо.

Сьогодні ми розпочинаємо будівництво надзвичайно важливої інвестиції, яка покаже, що державний кордон може об'єднувати, а не розділяти,

– заявила на церемонії очільниця Підкарпатського воєводства Ева Леніарт.

Урочисте відкриття будівництва пункту пропуску "Мальговичі – Нижанковичі" / Фото Підкарпатське воєводство у Ряшеві

Історія пункту пропуску "Мальговичі – Нижанковичі": коротко