Объявленный в декабре 2020 года тендер выиграла компания Strabag. Стоимость проекта составляет 98 273 232,51 злотых.

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Что известно о новом пункте пропуска

Новый пограничный пункт пропуска будет предназначен для международных грузовых и пассажирских перевозок для транспорта весом до 3,5 тонн. Пешего перехода на участке не предусмотрено.

В частности, запланировано строительство:

10 павильонов паспортного контроля (по 5 для польской и украинской инспекционных служб);

здание регистрации автобусов;

здание регистрации товаров по системе Tax Free;

2 отдельные здания для таможенного контроля;

2 туалетных корпуса для путешественников;

2 пункта входа работников пограничных служб;

крыши полос управления;

другая инфраструктура и оборудование.

Церемония открытия строительства

На церемонии открытия строительства присутствовали народные депутаты, представители МВД, Львовской ОГА, органов местного самоуправления из Польши и Украины, командиры военных служб, представители духовенства и другие.

Сегодня мы начинаем строительство важнейшей инвестиции, которая покажет, что государственная граница может объединять, а не разделять,

– заявила на церемонии руководительница Подкарпатского воеводства Ева Лениарт.

Торжественное открытие строительства пункта пропуска "Мальговичи – Нижанковичи" / Фото Подкарпатское воеводство в Ряшеве

История пункта пропуска "Мальговичи – Нижанковичи": коротко