На українсько-польському кордоні запрацював новий пункт пропуску

Потік машин, автобусів та вантажних автомобілів через кордон щоразу змінюється. І аби підсилити пропускну спроможність на українсько-польській ділянці, там відкрили ще один пункт пропуску.

Відсьогодні, 13 лютого, на кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Він обслуговуватиме порожні вантажівки.

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Так, з 08:00 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі – Мальховіце" розпочнуть здійснювати пропуск вантажного транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу,

– говорять в Державній прикордонній службі України.

У відомстві також додали, що пропускатимуть вантажівки цілодобово у напрямках виїзду з України та в’їзду.

Які черги на пунктах пропуску на кордоні з Польщею (станом на 6 ранку 13 лютого)

"Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід для евакуації);

"Грушів" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід для евакуації);

"Краківець" – 0 легкових авто, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині2" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на виїзд для евакуації).

Громадянам України, які планують перетинати кордон, слід враховувати під час планування таких поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.