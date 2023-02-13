Відсьогодні, 13 лютого, на кордоні з Польщею запрацює новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Він обслуговуватиме порожні вантажівки.
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Так, з 08:00 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення "Нижанковичі – Мальховіце" розпочнуть здійснювати пропуск вантажного транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу,
– говорять в Державній прикордонній службі України.
У відомстві також додали, що пропускатимуть вантажівки цілодобово у напрямках виїзду з України та в’їзду.
Які черги на пунктах пропуску на кордоні з Польщею (станом на 6 ранку 13 лютого)
- "Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" – 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід для евакуації);
- "Грушів" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід для евакуації);
- "Краківець" – 0 легкових авто, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині2" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на виїзд для евакуації).
Громадянам України, які планують перетинати кордон, слід враховувати під час планування таких поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.