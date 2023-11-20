Пропускні операції тимчасово призупинено через відсутність електропостачання на КПП "Медика" на польській стороні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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"Шегині" тимчасово призупинили пропуск

Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено,

– йдеться у повідомленні.

У ДПСУ просили громадян враховувати цю інформацію під час перетинання кордону.

При цьому термінів відновлення роботи вранці не називали, а вже об 11:15 повідомили, що роботу пункту пропуску "Шегині" відновлено.

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