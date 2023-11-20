Пропускні операції тимчасово призупинено через відсутність електропостачання на КПП "Медика" на польській стороні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
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"Шегині" тимчасово призупинили пропуск
Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено,
– йдеться у повідомленні.
У ДПСУ просили громадян враховувати цю інформацію під час перетинання кордону.
При цьому термінів відновлення роботи вранці не називали, а вже об 11:15 повідомили, що роботу пункту пропуску "Шегині" відновлено.
Блокада польських перевізників на кордоні: що треба знати
- 6 листопада польські перевізники почали блокувати на кордоні з Україною три КПП і висунули нереалістичні вимоги: повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії не на території ЄС, окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС, окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, отримати доступ до системи "Шлях".
- Деяким водіям доводиться чекати понад 8 діб, аби перетнути кордон. Перевізники вимагають повернути дозволи для українських водіїв. А ще – вилучити польські авто з електронної черги. Також мітингарі хочуть, аби порожні польські вантажівки випускали з України поза чергою.
- Українська та польська сторони мали зустріч із перевізниками через блокаду кордону. Вона відбулася 13 листопада, але не дала результатів.
- Через блокування польськими перевізниками на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2 900 вантажівок.
- Водночас Єврокомісія може накласти санкції на Польщу через такі дії. Там ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, тож деталі поки не розголошують.