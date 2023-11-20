Пропускные операции временно приостановлены из-за отсутствия электроснабжения на КПП "Медика" на польской стороне. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Кстати говоря Десяток человек держат границу в заложниках: в Украину не пропускают даже гуманитарку

"Шегини" временно приостановили пропуск

Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Республика Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ просили граждан учесть эту информацию при пересечении границы.

При этом сроки возобновления работы не называли, а уже в 11:15 сообщили, что работа пункта пропуска "Шегини" возобновлена.

Блокада польских перевозчиков на границе: что нужно знать