Пропускные операции временно приостановлены из-за отсутствия электроснабжения на КПП "Медика" на польской стороне. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Кстати говоря Десяток человек держат границу в заложниках: в Украину не пропускают даже гуманитарку
"Шегини" временно приостановили пропуск
Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Республика Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен,
– говорится в сообщении.
В ГПСУ просили граждан учесть эту информацию при пересечении границы.
При этом сроки возобновления работы не называли, а уже в 11:15 сообщили, что работа пункта пропуска "Шегини" возобновлена.
Блокада польских перевозчиков на границе: что нужно знать
- 6 ноября польские перевозчики начали блокировать на границе с Украиной три КПП и выдвинули нереалистические требования: вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС, отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС, отдельную очередь на всех границах для пустых фур, получить доступ к системе "Путь".
- Некоторым водителям приходится ждать более 8 суток, чтобы пересечь границу. Перевозчики требуют вернуть разрешения украинским водителям. А еще – изъять польские авто из электронной очереди. Также митингующие хотят, чтобы пустые польские грузовики выпускали из Украины вне очереди.
- Украинская и польская стороны имели встреча с перевозчиками через блокаду границы Она прошла 13 ноября, но не дала результатов.
- Из-за блокирования польскими перевозчиками на границе с Украиной в очередях на трех направлениях находятся около 2 900 грузовиков.
- В то же время, Еврокомиссия может наложить санкции на Польшу из-за таких действий – там ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, так что детали пока не разглашают.