На кордоні між Чехією та Словаччиною відновлять перевірки

Влада Чехії вирішила боротися з нелегальною міграцією, тому будуть відновлені перевірки на чесько-словацькому кордоні. Читайте, коли почнеться контроль та доки діятимуть такі запобіжні заходи.

Так, щороку до Німеччини їдуть чимало нелегалів. Здебільшого це мігранти з Сирії, і вони часто обирають Чехію як країну для транзиту. А прямують сирійці зі сторони Словаччини. Тому чеський уряд вирішив тимчасово відновити контроль на кордоні зі Словаччиною. Про це заявили прем'єр-міністр Петр Фіала (ODS) та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан (STAN).

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Що відомо про відновлення контролю на чесько-словацькому кордоні

Перевіряти осіб, які перетинають кордон між Словаччиною та Чехією, почнуть уже з цього четверга, 29 вересня. Посилений контроль триватиме як мінімум до 8 жовтня на 27 прикордонних переходах та на зеленому кордоні.

Лише за останній рік нелегальна міграція в Чехії збільшилася на 1200%. З початку 2022 року поліція затримала близько 11 тисяч нелегальних транзитних мігрантів, які переважно прямували до Німеччини через Чехію.

Відтак, уряд має вжити цього запобіжного заходу, щоб відмовити мігрантів від використання цього маршруту.

За словами міністра, перевірки старатимуться організувати таким чином, щоб вони якнайменше заважали транскордонному руху. Результати таких заходів оцінять за 10 днів перевірок та ухвалять рішення щодо подальших дій.