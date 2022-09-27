Так, каждый год в Германию едут немало нелегалов. В основном это мигранты из Сирии, и они часто выбирают Чехию как страну для транзита. А следуют сирийцы со стороны Словакии. Поэтому чешское правительство решило временно возобновить контроль на границе со Словакией. Об этом заявили премьер-министр Петр Фиала (ODS) и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).

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Что известно о возобновлении контроля на чешско-словацкой границе

Проверять лиц, пересекающих границу между Словакией и Чехией, начнут уже с этого четверга, 29 сентября . Ужесточенный контроль продлится как минимум до 8 октября на 27 пограничных переходах и на зеленой границе.

К слову! Только за последний год нелегальная миграция в Чехии увеличилась на 1200%. С начала 2022 года полиция задержала около 11 тысяч нелегальных транзитных мигрантов, преимущественно направлявшихся в Германию через Чехию.

Следовательно, правительство должно принять эту меру пресечения, чтобы отговорить мигрантов от использования этого маршрута.