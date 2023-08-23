На кордоні з ЄС відкриють ще 9 пунктів пропуску, – Шмигаль

Україна планує відкрити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Найбільше робіт проведуть на кордоні з Польщею. Країни також планують запустити єдині пункти пропуску. Що це означає – читайте далі.

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Розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах створення ще 9 пунктів пропуску та модернізація 13,

– заявив Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, Україна отримає 160 мільйонів євро пільгового кредиту від польських партнерів на оновлення доріг, модернізації інфраструктури та закупівлі сканерів.

Єдині пункти пропуску – що це?

Також прем'єр повідомив, що Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску між країнами. Держави вже розпочали реалізацію ініціативи. Завданням України є запровадження спільного прикордонного і митного контролю з країнами ЄС.

Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проєкт реалізуємо на польсько-українському кордоні,

– розповів глава Кабміну.

Він додав, що Україна також хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Тому відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.