Одна з столиць ЄС пригощатиме кавою та морозивом за екологічний туризм
Джерело:The Independent
Данія займає друге місце у рейтингу найщасливіших країн світу. Тепер Копенгаген підготував приємний сюрприз для мандрівників. За екологічний туризм вони отримуватимуть безплатні каву, коктейлі та морозиво. Окрім того, будуть й інші бонуси.
Міська рада з Копенгагена вже представила програму CopenPay. Вона набуде чинності цього літа.
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Що варто знати про CopenPay
Участь в акції взяли участь десятки найпопулярніших локацій Копенгагена. Зокрема, мовиться про Національний музей Данії та громадський простір CopenHill.
Всі наші дії впливають на навколишнє середовище, тому чому б не ухвалити свідомі рішення, які принесуть користь усім нам і отримати за цю винагороду,
– заявили автори ідеї CopenPay.
Щоб долучитися до проєкту, туристи можуть:
- зібрати сміття;
- зайнятися садівництвом;
- їздити містом на велосипеді;
- прибути до Копенгагена на екологічному транспорті;
- виконати певні громадські роботи.
За це мандрівники зможуть безплатно отримати у місті:
- каву;
- коктейлі;
- прокат велосипедів;
- човнові тури;
- додатковий час катання на лижах на штучному схилі.
Зібравши сміття, у Копенгагені можна отримати безплатне морозиво / Unsplash
Варто зауважити, що туристи дуже позитивно оцінили цю ініціативу. Особливо на тлі рішень інших міст, які раптом вирішили боротися з мандрівниками.Хочеш підтримати близьких, які залишилися в Україні? Але нема часу розбиратися зі складними сервісами? TransferGo допоможе переказати гроші швидко, легко та за вигідним курсом. Буквально твій фінансовий телепорт, який можна носити з собою у смартфоні.