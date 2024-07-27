Одна з столиць ЄС пригощатиме кавою та морозивом за екологічний туризм

Данія займає друге місце у рейтингу найщасливіших країн світу. Тепер Копенгаген підготував приємний сюрприз для мандрівників. За екологічний туризм вони отримуватимуть безплатні каву, коктейлі та морозиво. Окрім того, будуть й інші бонуси.

Міська рада з Копенгагена вже представила програму CopenPay. Вона набуде чинності цього літа.

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Що варто знати про CopenPay

Участь в акції взяли участь десятки найпопулярніших локацій Копенгагена. Зокрема, мовиться про Національний музей Данії та громадський простір CopenHill.

Всі наші дії впливають на навколишнє середовище, тому чому б не ухвалити свідомі рішення, які принесуть користь усім нам і отримати за цю винагороду,

– заявили автори ідеї CopenPay.

Щоб долучитися до проєкту, туристи можуть:

зібрати сміття;

зайнятися садівництвом;

їздити містом на велосипеді;

прибути до Копенгагена на екологічному транспорті;

виконати певні громадські роботи.

За це мандрівники зможуть безплатно отримати у місті:

каву;

коктейлі;

прокат велосипедів;

човнові тури;

додатковий час катання на лижах на штучному схилі.



Зібравши сміття, у Копенгагені можна отримати безплатне морозиво / Unsplash

Варто зауважити, що туристи дуже позитивно оцінили цю ініціативу. Особливо на тлі рішень інших міст, які раптом вирішили боротися з мандрівниками.