Городской совет из Копенгагена уже представил программу CopenPay. Она вступит в силу этим летом.

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Что стоит знать о CopenPay

Участие в акции приняли участие десятки самых популярных локаций Копенгагена. В частности, говорится о Национальном музее Дании и общественном пространстве CopenHill.

Все наши действия влияют на окружающую среду, поэтому почему бы не принять сознательные решения, которые принесут пользу всем нам и получить за это вознаграждение,

– заявили авторы идеи CopenPay.

Чтобы присоединиться к проекту, туристы могут:

собрать мусор;

заняться садоводством;

ездить по городу на велосипеде;

прибыть в Копенгаген на экологическом транспорте;

выполнить определенные общественные работы.

За это путешественники смогут бесплатно получить в городе:

кофе;

коктейли;

прокат велосипедов;

лодочные туры;

дополнительное время катания на лыжах на искусственном склоне.



Собрав мусор, в Копенгагене можно получить бесплатное мороженое / Unsplash

Стоит заметить, что туристы очень положительно оценили эту инициативу. Особенно на фоне решений других городов, которые вдруг решили бороться с путешественниками.

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