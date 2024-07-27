Городской совет из Копенгагена уже представил программу CopenPay. Она вступит в силу этим летом.

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Что стоит знать о CopenPay

Участие в акции приняли участие десятки самых популярных локаций Копенгагена. В частности, говорится о Национальном музее Дании и общественном пространстве CopenHill.

Все наши действия влияют на окружающую среду, поэтому почему бы не принять сознательные решения, которые принесут пользу всем нам и получить за это вознаграждение,
– заявили авторы идеи CopenPay.

Чтобы присоединиться к проекту, туристы могут:

  • собрать мусор;
  • заняться садоводством;
  • ездить по городу на велосипеде;
  • прибыть в Копенгаген на экологическом транспорте;
  • выполнить определенные общественные работы.

За это путешественники смогут бесплатно получить в городе:

  • кофе;
  • коктейли;
  • прокат велосипедов;
  • лодочные туры;
  • дополнительное время катания на лыжах на искусственном склоне.


Собрав мусор, в Копенгагене можно получить бесплатное мороженое / Unsplash

Стоит заметить, что туристы очень положительно оценили эту инициативу. Особенно на фоне решений других городов, которые вдруг решили бороться с путешественниками.