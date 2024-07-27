Міська рада з Копенгагена вже представила програму CopenPay. Вона набуде чинності цього літа.

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Що варто знати про CopenPay

Участь в акції взяли участь десятки найпопулярніших локацій Копенгагена. Зокрема, мовиться про Національний музей Данії та громадський простір CopenHill.

Всі наші дії впливають на навколишнє середовище, тому чому б не ухвалити свідомі рішення, які принесуть користь усім нам і отримати за цю винагороду,
– заявили автори ідеї CopenPay.

Щоб долучитися до проєкту, туристи можуть:

  • зібрати сміття;
  • зайнятися садівництвом;
  • їздити містом на велосипеді;
  • прибути до Копенгагена на екологічному транспорті;
  • виконати певні громадські роботи.

За це мандрівники зможуть безплатно отримати у місті:

  • каву;
  • коктейлі;
  • прокат велосипедів;
  • човнові тури;
  • додатковий час катання на лижах на штучному схилі.


Зібравши сміття, у Копенгагені можна отримати безплатне морозиво / Unsplash

Варто зауважити, що туристи дуже позитивно оцінили цю ініціативу. Особливо на тлі рішень інших міст, які раптом вирішили боротися з мандрівниками.