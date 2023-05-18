Копенгаген вночі перекриє центр міста для автівок: в чому причина

Центральні вулиці столиці Данії частково закриють для автомобілів на ніч. Так хочуть зберегти "‎спокій нічного життя" у місті.

З початком літа центральні вулиці Копенгагена стануть недоступними для поїздок у нічний час. Що стало причиною такого рішення місцевої влади, і для кого зробили виключення – дізнаєтесь далі.

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Навіщо забороняти автівки

Закрити центр міста для автівок вирішили, щоб знизити ризик інцидентів на дорогах та загалом берегти нічний спокій копенгагенців.

Поліція Данії оголосила, що з 1 червня в час з опівночі і до 5 ранку в'їздити на центральні вулиці Копенгагена на авто – заборонено. Саме вулички в середмісті вважаються осередками нічного життя. Тому часто водії починали "‎самостверджуватися", створюючи небезпеку та дискомфорт для інших містян. В машинах голосно вмикали музику, влаштовували перегони та галасували.

За порушення нових правил можна отримати кругленький штраф – понад 400 євро. Водночас проїзд до "‎закритої" зони залишиться доступним для місцевих, які живуть в центральних районах, громадського транспорту і таксі.

У Копенгагені цінують спокій містян і туристів

Столиця Данії нещодавно увійшла до ТОП-5 міст, де можна відпочити від напруженого графіка та ґаджетів. Копенгаген – тихе місто на воді, де ніхто нікуди не поспішає. Тому місцева влада вирішила вгамувати нічних порушників порядку, щоб у центрі міста і надалі панував спокій.