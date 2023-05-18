С начала лета центральные улицы Копенгагена станут недоступны для поездок на машине в ночное время. Что стало причиной такого решения местных властей, и для кого сделали исключение – узнаете дальше.

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Зачем запрещать автомобили

Закрыть центр города для автомобилей решили, чтобы снизить риск инцидентов на дорогах и в целом беречь ночное спокойствие копенгагенцев.

Полиция Дании объявила, что 1 июня с полуночи и до 5 утра въезжать на центральные улицы Копенгагена на авто – запрещено. Именно улочки в центре города считаются центрами ночной жизни. Поэтому часто водители начинали "самоутверждаться", создавая опасность и дискомфорт для других горожан. В машинах громко включали музыку, устраивали гонки и шумели.

За нарушение новых правил можно будет получить кругленький штраф – более 400 евро. В то же время проезд в "закрытую" зону останется доступным для местных, проживающих в центральных районах, общественного транспорта и такси.

В Копенгагене ценят покой горожан и туристов

Столица Дании недавно вошла в ТОП-5 городов, где можно отдохнуть от напряженного графика и гаджетов. Копенгаген – тихий город на воде, где никто никуда не торопится. Поэтому местные власти решили унять ночных нарушителей порядка, чтобы в центре города и дальше царил покой.