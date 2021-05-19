Консульську допомогу українцям надаватиме чат-бот МЗС

Міністерство закордонних справ України у співпраці з ІТ-спеціалістами завершили черговий етап робіт над автоматизацією процесів надання консультаційної підтримки українцям, які планують візити за кордон. Розробка вже доступна в одному з популярних месенджерів.
Про це 18 травня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. Він представив бета-версію цього нового цифрового продукту.
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Бета-версія чат-бота
В МЗС зазначили, що сотні тисяч громадян вже можуть цілодобово та з будь-якої точки світу отримати необхідну інформацію з консульських питань всього після кількох кліків.
Дмитро Кулеба заявив, що масштабна цифровізація в МЗС належить до його пріоритетів на посаді міністра закордонних справ.
Ми вже досягли відчутного прогресу у перетворенні МЗС на сучасне, цифрове відомство, яке працює в інтересах громадян, держави та бізнесу. І сьогодні презентуємо новий цифровий продукт: чат-бот МЗС України,
– висловився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Бета-версія чат-бота вже доступна у телеграмі (@Mfa_support_bot). Планується розміщення і на інших платформах. Завдяки цьому цифровому інструменту можна дізнатися інформацію про те, як:
- знайти консульство і потрапити на прийом;
- оформити паспорт (посвідчення особи) для повернення в Україну;
- стати на консульський облік;
- вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи;
- проголосувати на виборах за межами України;
- діяти у разі надзвичайних ситуацій.
Міністр нагадав, що новий чат-бот МЗС України розроблений в партнерстві із компанією We_Challenge під час сімнадцятого ІТ-чемпіонату DEV Challenge на безоплатній основі. Він подякував усім причетним українським IT-спеціалістам.
Якщо під час випробовування новинки у громадян виникають питання чи зауваження, то МЗС просить надсилати відгуки на електронну адресу support_bot@mfa.gov.ua.