Консульську допомогу українцям надаватиме чат-бот МЗС

Міністерство закордонних справ України у співпраці з ІТ-спеціалістами завершили черговий етап робіт над автоматизацією процесів надання консультаційної підтримки українцям, які планують візити за кордон. Розробка вже доступна в одному з популярних месенджерів.

Про це 18 травня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. Він представив бета-версію цього нового цифрового продукту.

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Бета-версія чат-бота

В МЗС зазначили, що сотні тисяч громадян вже можуть цілодобово та з будь-якої точки світу отримати необхідну інформацію з консульських питань всього після кількох кліків.

Дмитро Кулеба заявив, що масштабна цифровізація в МЗС належить до його пріоритетів на посаді міністра закордонних справ.

Ми вже досягли відчутного прогресу у перетворенні МЗС на сучасне, цифрове відомство, яке працює в інтересах громадян, держави та бізнесу. І сьогодні презентуємо новий цифровий продукт: чат-бот МЗС України,

– висловився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Бета-версія чат-бота вже доступна у телеграмі (@Mfa_support_bot). Планується розміщення і на інших платформах. Завдяки цьому цифровому інструменту можна дізнатися інформацію про те, як:

знайти консульство і потрапити на прийом;

оформити паспорт (посвідчення особи) для повернення в Україну;

стати на консульський облік;

вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи;

проголосувати на виборах за межами України;

діяти у разі надзвичайних ситуацій.

Міністр нагадав, що новий чат-бот МЗС України розроблений в партнерстві із компанією We_Challenge під час сімнадцятого ІТ-чемпіонату DEV Challenge на безоплатній основі. Він подякував усім причетним українським IT-спеціалістам.

Якщо під час випробовування новинки у громадян виникають питання чи зауваження, то МЗС просить надсилати відгуки на електронну адресу support_bot@mfa.gov.ua.