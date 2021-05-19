Об этом 18 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Он представил бета-версию этого нового цифрового продукта.
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Бета-версия чат-бота
В МИД отметили, что сотни тысяч граждан уже могут круглосуточно и из любой точки мира получить необходимую информацию по консульским вопросам всего после нескольких кликов.
Дмитрий Кулеба заявил, что масштабная цифровизация в МИД относится к его приоритетам на посту министра иностранных дел.
Мы уже достигли ощутимого прогресса в преобразовании МИД в современное, цифровое ведомство, которое работает в интересах граждан, государства и бизнеса. И сегодня представляем новый цифровой продукт: чат-бот МИД Украины,
– высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Бета-версия чат-бота уже доступна в телеграмме (@Mfa_support_bot). Планируется размещение и на других платформах. Благодаря этому цифровому инструменту можно узнать информацию о том, как:
- найти консульство и попасть на прием;
- оформить паспорт (удостоверение личности) для возвращения в Украину;
- стать на консульский учет;
- совершить нотариальные действия и заверить документы;
- проголосовать на выборах за пределами Украины;
- действовать в случае чрезвычайных ситуаций.
Министр напомнил, что новый чат-бот МИД Украины разработан в партнерстве с компанией We_Challenge во время семнадцатого ИТ-чемпионата DEV Challenge на безвозмездной основе. Он поблагодарил всех причастных украинских IT-специалистов.
Если во время испытания новинки у граждан возникают вопросы или замечания, то МИД просит присылать отзывы на электронный адрес support_bot@mfa.gov.ua.