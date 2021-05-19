Об этом 18 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Он представил бета-версию этого нового цифрового продукта.

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Бета-версия чат-бота

В МИД отметили, что сотни тысяч граждан уже могут круглосуточно и из любой точки мира получить необходимую информацию по консульским вопросам всего после нескольких кликов.

Дмитрий Кулеба заявил, что масштабная цифровизация в МИД относится к его приоритетам на посту министра иностранных дел.

Мы уже достигли ощутимого прогресса в преобразовании МИД в современное, цифровое ведомство, которое работает в интересах граждан, государства и бизнеса. И сегодня представляем новый цифровой продукт: чат-бот МИД Украины,

– высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Бета-версия чат-бота уже доступна в телеграмме (@Mfa_support_bot). Планируется размещение и на других платформах. Благодаря этому цифровому инструменту можно узнать информацию о том, как:

найти консульство и попасть на прием;

оформить паспорт (удостоверение личности) для возвращения в Украину;

стать на консульский учет;

совершить нотариальные действия и заверить документы;

проголосовать на выборах за пределами Украины;

действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Министр напомнил, что новый чат-бот МИД Украины разработан в партнерстве с компанией We_Challenge во время семнадцатого ИТ-чемпионата DEV Challenge на безвозмездной основе. Он поблагодарил всех причастных украинских IT-специалистов.