Ринок праці у сусідній Польщі все більше поповнюється заробітчанами з України. На вітчизняному ринку зменшення кількості робочої сили має свої наслідки.

Конкуренція між українськими та польськими роботодавцями доволі висока. Багато фахівців та різноробочих виїжджають з України через низький рівень зарплат.

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Тенденції на ринках праці

Про всі нюанси української трудової еміграції до Польщі розповіла комерційна директорка компанії Korn Ferry Олена Меньшикова.

На її думку, польські роботодавці виграють в українських передусім через хороше законодавство, яке спрямоване на створення комфортних умов для заробітчан.

Співробітникам у Польщі оплачують переїзди, проживання, харчування та трансфер до роботи. Не всі приклади райдужні, однак умови дійсно створені,

– розповідає Олена.

Польський роботодавець готовий шукати персонал, а також інвестувати у нього та забезпечувати гідні умови праці.

Існує також багато прикладів того, як українці працюють на польські фірми, перебуваючи на батьківщині. На думку Меньшикової, конкуренція між Україною та Польщею за робочу силу є і буде присутня надалі.

Як це впливає на українські зарплати

Олена Меньшикова вважає, що саме конкуренція є одним із факторів, який підштовхує українських роботодавців підвищувати рівень зарплати.

Якщо у конкурентного роботодавця покращуються умови праці та підвищується рівень оплати, вся робоча сила одразу піде працювати до нього,

– додає комерційна директорка Korn Ferry.

За таких умов українському роботодавцю нічого не залишається, як і самому підвищувати планку, щоб бодай втримати своїх найкращих співробітників.