Рынок труда в соседней Польше все больше наполняется работниками из Украины. На отечественном рынке уменьшение количества рабочей силы имеет свои последствия.

Конкуренция между украинскими и польскими работодателями достаточно высока. Многие специалисты и разнорабочие выезжают из Украины из-за низкого уровня зарплат.

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Тенденции на рынках труда

Обо всех нюансах украинской трудовой эмиграции в Польшу рассказала коммерческий директор компании Korn Ferry Елена Меньшикова.

По ее мнению, польские работодатели выигрывают в украинских прежде всего из-за хорошего законодательства, направленного на создание комфортных условий для работников.

Сотрудникам в Польше оплачивают переезды, проживание, питание и трансфер к работе. Не все примеры радужные, однако условия действительно созданы,

– рассказывает Елена.

Польский работодатель готов искать персонал, а также инвестировать в него и обеспечивать достойные условия труда.

Существует также много примеров того, как украинцы работают на польские фирмы, находясь на родине. По мнению Меньшиковой, конкуренция между Украиной и Польшей за рабочую силу есть и будет присутствовать в дальнейшем.

Как это влияет на украинские зарплаты

Елена Меньшикова считает, что именно конкуренция является одним из факторов, который подталкивает украинских работодателей повышать уровень зарплаты.

Если в конкурентного работодателя улучшаются условия труда и повышается уровень оплаты, вся рабочая сила сразу пойдет работать к нему,

– добавляет коммерческий директор Korn Ferry.

При таких условиях украинскому работодателю ничего не остается, как и самому повышать планку, чтобы хотя бы удержать своих лучших сотрудников.