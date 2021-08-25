Про це написав у фейсбуці голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко. Він підрахував, скільки повинні в середньому заробляти українці, щоб витрачати на комунальні послуги так само, як поляки.

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Витрати на комунальні послуги в Польщі та Україні

За словами Олега Попенка, у Польщі співвідношення середньої зарплати до комунальних платежів становить 15,6%, а в Україні – 21%.

Якщо середня зарплата в Україні за даними Держстату станом на червень 2021 року дорівнює 14 300 гривень, а комунальні тарифи складають від 1 840 до 3 466 гривень (тобто, 3 000 гривень в середньому), то співвідношення до середньої місячної зарплати становить 21%, пояснив експерт.

Для порівняння, у Польщі жителі в середньому заробляють 41 758 гривень (1 478 доларів). На квартплату люди витрачають до 600 злотих (4 000 гривень) на місяць (у цю суму входить опалення, вивезення сміття, капітальний ремонт будинку, а також податок на землю). Газ з абонплатою в середньому обходиться полякам до 100 гривень за місяць. Витрати на електроенергію складають близько 904 гривні. Якщо доплюсувати витрати на гарячу воду, то сума складе 967 злотих або 6 480 гривні.

Звідси, Олег Попенко зробив висновок, що при теперішніх тарифах українці повинні заробляти не менше 15 500 гривень (а не 7 000 – 8 000 гривень, як у більшості районних центрів), щоб бути у рівних умовах з поляками.