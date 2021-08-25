Об этом написал в фейсбуке председатель Комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Он подсчитал, сколько должны в среднем зарабатывать украинцы, чтобы тратить на коммунальные услуги так же, как поляки.

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Расходы на коммунальные услуги в Польше и Украине

По словам Олега Попенко, в Польше соотношение средней зарплаты к коммунальным платежам составляет 15,6%, а в Украине – 21%.

Если средняя зарплата в Украине по данным Госкомстата по состоянию на июнь 2021 года равна 14 300 гривен, а коммунальные тарифы составляют от 1 840 до 3 466 гривен (то есть, 3 000 гривен в среднем), то соотношение к средней месячной зарплаты составляет 21%, пояснил эксперт.

Для сравнения, в Польше жители в среднем зарабатывают 41 758 гривен (1 478 долларов). На квартплату люди тратят до 600 злотых (4 000 гривен) в месяц (в эту сумму входит отопление, вывоз мусора, капитальный ремонт дома, а также налог на землю). Газ с абонплатой в среднем обходится полякам до 100 гривен в месяц. Затраты на электроэнергию составляют около 904 гривен. Если приплюсовать расходы на горячую воду, то сумма составит 967 злотых или 6 480 гривны.