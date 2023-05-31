Значне зростання: наскільки подорожчала комуналка в Польщі за рік

За останній рік у Польщі значно зросла вартість утримання квартир і будинків. Комунальні послуги також відчутно подорожчали.

Ціни на утримання житла та комуналка у Польщі постійно ростуть протягом року. Зараз вартість житлових послуг фіксується на найвищому рівні. То наскільки підскочили ціни на комірне в Польщі і що здорожчало найбільше – читайте в матеріалі.

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Головне управління статистики Польщі проаналізувало дані за 2023 рік і порівняло їх з аналогічним періодом 2022 року. Вийшло, що за перший квартал 2023 року вартість утримання квартир та будинків зросла в середньому аж на 21,3%.

Що подорожчало найбільше

Давайте подивимось на всі показники детальніше. Далі вказаний відсоток зростання ціни на послугу за рік:

оплата власникам/утримувачам будинку (czynsz) – зростання на 17,6%;

водопостачання – зростання на 4,8%;

вивезення сміття – зростання на 8,2%;

водовідведення – зростання на 9,9%;

електропостачання – зростання на 22,6%;

газопостачання – зростання на 18,5%;

теплопостачання – зростання на 39%.

Яка середня комуналка в Польщі

Система оплати комунальних послуг в Польщі сильно відрізняється від української. У державі немає ЖЕКів, тому мешканці багатоквартирних будинків або створюють спільноти, або організують кооперативи. Тарифи можуть дуже сильно відрізнятися, залежно від того, у чиїй власності житло – комунальній чи приватній. У деяких містах (як у Варшаві) популярніша фіксована оплата, а в деяких (як у Кракові) – лічильники.

Вартість комунальних послуг у Польщі в середньому становить близько 400 – 650 злотих за двокімнатну квартиру. Будинки з газовим опаленням взимку можуть потягнути до понад 850 злотих на місяць.

Що таке "‎чинш"

В країні існує поняття "czynsz" – фіксовані платежі, за які потрібно сплачувати щомісяця. Це плата за послуги, на які не встановлено лічильник. Розмір таких платежів може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста. У середньому сума за адмінпослуги становить до 250 злотих на місяць.

Важливо! Часто в оголошеннях про оренду житла вказують вартість без "‎чиншу". Це створює ілюзію вигідної ціни. Тому при виборі оселі перевіряйте чи "‎чинш" входить до вказаної вартості.