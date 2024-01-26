Шукають добровольця, який проведе тиждень на "‎острові самотності"

Людині, яку відберуть серед усіх претендентів, запропонують 7 днів пожити на острові Б'ярнарей, де є лише один будинок.

Доброволець отримає 10 000 доларів та одне єдине завдання – сидіти в інтернеті. Більше про цю неймовірну вакансію – розкажемо далі.

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Тиждень роботи на "‎самотньому" острові

Відома компанія Opera, яка має інтернет-браузер, відкрила цікаву вакансію – Tabfulness Guru. Пропонують тиждень жити на віддаленому ісландському острові й тестувати продукт компанії. Особливу увагу потрібно буде приділити сервісу групування вкладок.

Винагороду пропонують немалу – 10 000 доларів за тиждень. Можна взяти з собою на острів компаньйона. Для добровольця компанія оплатить два квитки до Рейк'явіка та організує трансфер на острів Б'ярнарей.

Які вимоги до кандидатів

Щоб стати учасником відбору, потрібно заповнити заявку на сайті. Їх приймають до 25 лютого 2024 року. Ім'я переможця оголосять 29 лютого. Компанія створила ролик, який показав, яким буде життя та робота співробітника на острові.

Від кандидатів не вимагають жодних спеціальних навичок. Основні критерії – це вік (особа має бути повнолітньою) та творче завдання, в якому просять дати визначення терміну "‎Tabfulness". Той, чиє пояснення буде найцікавішим та найоригінальнішим, стане тим самим добровольцем на "‎самотньому" острові.

Від претендента також жартома вимагають не боятися вітрів, овець, любити рибу та хрусткий хліб.

Роботу на віддаленому острові пропонувала і Шотландія

Б'ярнарей – це невеликий острів у Атлантичному океані поблизу Ісландії. На ньому є лише одна споруда – мисливський будиночок для фотографів.

Про схожу вакансію раніше говорили у Шотландії. Пропонували зарплату до 56 000 фунтів на рік. Потрібно було працювати авіадиспетчером на острові Бенбекула.

На посаду готові були взяти людину без досвіду роботи, але спершу потрібно було пройти навчання. Більше про незвичайну роботу на віддаленому острові – читайте тут.