Доброволец получит 10 000 долларов и одно единственное задание – сидеть в интернете. Больше об этой невероятной вакансии – расскажем дальше.

Интересно 4-дневная рабочая неделя: в каких странах Европы можно меньше работать

Неделя работы на "одиноком" острове

Известная компания Opera открыла интересную вакансию – Tabfulness Guru. Предлагают неделю жить на отдаленном исландском острове и тестировать продукт компании. Особое внимание нужно будет уделить сервису группировки вкладок.

Вознаграждение предлагают немалое– 10 000 долларов в неделю. Можно взять с собой на остров компаньона. Для добровольца компания оплатит два билета в Рейкьявик и организует трансфер на остров Бьярнарей.

Какие требования к кандидатам

Чтобы стать участником отбора, нужно заполнить заявку на сайте. Их принимают до 25 февраля 2024 года. Имя победителя будет оглашено 29 февраля. Компания создала ролик, который показал, какой будет жизнь и работа сотрудника на острове.

От кандидатов не требуют никаких специальных навыков. Основные критерии – это возраст (человек должен быть совершеннолетним) и творческое задание, в котором просят дать определение термина "Tabfulness". Тот, чье объяснение будет самым интересным и оригинальным, станет тем самым добровольцем на "одиноком" острове.

От претендента также в шутку требуют не бояться ветров, овец, любить рыбу и хрустящий хлеб.

Бьярнарей– это небольшой остров в Атлантическом океане вблизи Исландии. На нем есть только одно сооружение– охотничий домик для фотографов.

Работу на отдаленном острове предлагала и Шотландия

О похожей вакансии ранее говорили в Шотландии. Предлагали зарплату до 56 000 фунтов в год. Требовалось работать авиадиспетчером на острове Бенбекула.

На должность готовы были взять человека без опыта работы, но сначала нужно было пройти обучение. Больше о необычной работе на отдаленном острове– читайте здесь.