При складанні рейтингу враховували глибину простору для ніг, а також – ширину сидіння. Зауважують, що деякі авіакомпанії продемонстрували вкрай погані результати.

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Які авіакомпанії залишають пасажирам найменше місця у літаку

Перші місця у "чорному списку" обійняли угорський лоукостер Wizz Air та британсько-німецька чартерна авіакомпанія Tui. Своїм пасажирам вони залишають лише понад 71 сантиметр.

Загалом найменше місця для ніг під час довгих перельотів своїм пасажирам надає:

британська авіакомпанія Virgin Atlantic – 76,2 – 78,7 сантиметра;

канадська авіакомпанія Air Canada – 76,2 – 86,4 сантиметра.

Найбільше:

Emirates Airline;

Singapore Airlines.

Окрім того, позитивні показники середнього рівня продемонстрував ірландський лоукостер Ryanair. Він залишає пасажирам 76,2 сантиметра.



Комфорт під час польоту – дуже важливий / Unsplash

Туристів закликають враховувати ці деталі, адже мовиться не лише про ситуативний комфорт, але й загальний вплив на здоров'я та сампочуття. Експерти зауважують, що авіакомпанії мають думати про це й піклуватися про своїх клієнтів.

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