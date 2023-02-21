Недавно был официально открыт третий участок обновленной набережной. Об этом сообщила Анна Мечковская, мэр Колобжега.

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Самая длинная морская набережная в Польше

Следовательно, в польском курортном городе появилась самая длинная набережная, простирающаяся почти на 4 километра вдоль пляжа Балтийского моря. Эта локация стала настоящим туристической достопримечательностью.

Обновленная набережная в Колобжеге / Фото koszalin.wyborcza

Колобжег постепенно модернизировал морской променад, реконструкция пешеходно-велосипедной дорожки началась еще в 2009 году. В рамках последнего этапа ремонтные работы охватили участок от Kamienne Szaniec до входа в Ekopark – красивую территорию, образующую примыкающее к дюнам торфяное болото.

Модернизированная набережная поражает своими обновлениями и стимулирует людей на прогулки и занятия спортом, имеет новые спуски к пляжу, освещенные площадки со скамейками в форме волн и велосипедную дорожку. Маршал Западно-Поморского воеводства отметил, что их красивый город стал еще более привлекательным для туристов.