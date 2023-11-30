Зимові канікули в Німеччині 2023 – 2024: дати залежать від регіону

Розклади канікул не збігаються в різних школах Німеччини. У країні немає загальноприйнятих термінів початку та завершення навчання. Кожен регіон має свої дати.

Дати канікул залежать від федеральної землі, традицій регіону, свят та додаткових вихідних. Тому школярам повідомляють не лише розклад занять, а й календар вихідних днів та канікул.

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Особливості шкільних канікул у Німеччині

У Німеччині початок навчання також не має однієї спільної дати: якісь федеральні землі починають вчитися у серпні, а якісь у вересні. Територіальні органи та Міністерство освіти Німеччини спільно визначають терміни навчання та канікул у школах різних земель.

По всій Німеччині є такі види шкільного відпочинку:

осінні канікули;

Різдвяні свята;

зимові канікули;

канікули на Великдень;

відпочинок на свято Вознесіння;

вихідні на День Святої Трійці;

літні канікули.

Коли Різдвяні свята та зимові канікули у різних землях Німеччини

Детальніше зупинимось на датах шкільного відпочинку, який чекає на учнів та батьків вже незабаром – це Різдвяні свята та зимові канікули.

У Баварії:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 12 до 16 лютого 2024 року.

У Нижній Саксонії:

Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.

У Берліні:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 5 до 10 лютого 2024 року.

У Саксонії:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 12 до 23 лютого 2024 року.

У Північному Рейні – Вестфалії:

Різдвяні свята – з 21 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – дати встановлюються школами.

У Бранденбурзі:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 5 до 9 лютого 2024 року.

У Гамбурзі:

Різдвяні свята – з 22 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.

У Бремені:

Різдвяні свята – 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.

У Гессені:

Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 13 січня 2024 року.

Зимові канікули – дати встановлюються школами.

У Тюрингії:

Різдвяні свята – з 22 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 12 по 16 лютого 2024 року.

У Мекленбурзі – Передній Померанії:

Різдвяні свята – з 21 грудня 2023 року до 3 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 5 до 16 лютого 2024 року.

У Рейнланд-Пфальці:

Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – дати встановлюються школами.

Землі визначають графік різдвяних свят та зимових канікул і повідомляють їх Міністерству освіти. Тому шукати розклад має сенс з конкретною прив'язкою до федеральної землі. Для цього варто скористатися запитом "‎Ferienkalender + назва регіону" у пошуковику.