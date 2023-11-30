Даты каникул зависят от федеральной земли, традиций региона, праздников и выходных. Поэтому школьникам сообщают не только расписание занятий, но и календарь выходных и каникул.

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Особенности школьных каникул в Германии

В Германии начало обучения также не имеет одной общей даты: некоторые федеральные земли начинают учиться в августе, а какие-то в сентябре. Территориальные органы и Министерство образования Германии совместно определяют сроки обучения и каникул в школах разных земель.

По всей Германии есть следующие виды школьного отдыха:

осенние каникулы;

Рождественские праздники;

зимние каникулы;

каникулы на Пасху;

отдых на праздник Вознесения;

выходные в День Святой Троицы;

летние каникулы.

Когда Рождественские праздники и зимние каникулы в разных землях Германии

Детальнее остановимся на датах школьного отдыха, который ждет учеников и родителей уже в скором времени – это Рождественские праздники и зимние каникулы.

В Баварии:

Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 12 по 16 февраля 2024 года.

В Нижней Саксонии:

Рождественские праздники – с 27 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 1 по 2 февраля 2024 года.

В Берлине:

Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 5 по 10 февраля 2024 года.

В Саксонии:

Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 12 по 23 февраля 2024 года.

В Северном Рейне – Вестфалии:

Рождественские праздники – с 21 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – даты устанавливаются школами.

В Бранденбурге:

Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 5 по 9 февраля 2024 года.

В Гамбурге:

Рождественские праздники – с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 1 по 2 февраля 2024 года.

В Бремене:

Рождественские праздники – 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 1 по 2 февраля 2024 года.

В Гессене:

Рождественские праздники – с 27 декабря 2023 года по 13 января 2024 года.

Зимние каникулы – даты устанавливаются школами.

В Тюрингии:

Рождественские праздники – с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 12 по 16 февраля 2024 года.

В Мекленбурге – Передней Померании:

Рождественские праздники – с 21 декабря 2023 года по 3 января 2024 года.

Зимние каникулы – с 5 по 16 февраля 2024 года.

В Рейнланд-Пфальце:

Рождественские праздники – с 27 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Зимние каникулы – даты устанавливаются школами.

Земли определяют график рождественских праздников и зимних каникул и сообщают их Министерству образования. Поэтому искать расписание имеет смысл с конкретной привязкой к федеральной земле. Для этого следует воспользоваться запросом "Ferienkalender + название региона" в поисковике.