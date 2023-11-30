Даты каникул зависят от федеральной земли, традиций региона, праздников и выходных. Поэтому школьникам сообщают не только расписание занятий, но и календарь выходных и каникул.
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Особенности школьных каникул в Германии
В Германии начало обучения также не имеет одной общей даты: некоторые федеральные земли начинают учиться в августе, а какие-то в сентябре. Территориальные органы и Министерство образования Германии совместно определяют сроки обучения и каникул в школах разных земель.
По всей Германии есть следующие виды школьного отдыха:
- осенние каникулы;
- Рождественские праздники;
- зимние каникулы;
- каникулы на Пасху;
- отдых на праздник Вознесения;
- выходные в День Святой Троицы;
- летние каникулы.
Когда Рождественские праздники и зимние каникулы в разных землях Германии
Детальнее остановимся на датах школьного отдыха, который ждет учеников и родителей уже в скором времени – это Рождественские праздники и зимние каникулы.
В Баварии:
- Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 12 по 16 февраля 2024 года.
В Нижней Саксонии:
- Рождественские праздники – с 27 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 1 по 2 февраля 2024 года.
В Берлине:
- Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 5 по 10 февраля 2024 года.
В Саксонии:
- Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 12 по 23 февраля 2024 года.
В Северном Рейне – Вестфалии:
- Рождественские праздники – с 21 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – даты устанавливаются школами.
В Бранденбурге:
- Рождественские праздники – с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 5 по 9 февраля 2024 года.
В Гамбурге:
- Рождественские праздники – с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 1 по 2 февраля 2024 года.
В Бремене:
- Рождественские праздники – 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 1 по 2 февраля 2024 года.
В Гессене:
- Рождественские праздники – с 27 декабря 2023 года по 13 января 2024 года.
- Зимние каникулы – даты устанавливаются школами.
В Тюрингии:
- Рождественские праздники – с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 12 по 16 февраля 2024 года.
В Мекленбурге – Передней Померании:
- Рождественские праздники – с 21 декабря 2023 года по 3 января 2024 года.
- Зимние каникулы – с 5 по 16 февраля 2024 года.
В Рейнланд-Пфальце:
- Рождественские праздники – с 27 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
- Зимние каникулы – даты устанавливаются школами.
Земли определяют график рождественских праздников и зимних каникул и сообщают их Министерству образования. Поэтому искать расписание имеет смысл с конкретной привязкой к федеральной земле. Для этого следует воспользоваться запросом "Ferienkalender + название региона" в поисковике.