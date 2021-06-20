Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відновлять свою роботу: коли

На українсько-польському кордоні знову запрацюють усі пункти пропуску. Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю ДПСУ Юрій Лисюк.

Зокрема відновлять свою роботу пункти Устилуг, Смільниця та Угринів, які Польща закрила на час локдауну. Перетнути кордон тут українці зможуть вже з 23 червня.

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Юрій Лисюк зазначив, що завдяки цьому суттєво мають зменшитись черги та пасажиропотік. Водночас у ДПСУ все ще рекомендують обирати днем для мандрівки проміжок часу з понеділка по середу, коли бажаючих перетнути кордон, статистично, найменше.

Коли найкраще перетинати кордон / Фото Travelme

Нагадаємо, що при цьому на територію Польщі з метою туризму в'їхати поки не можна. Наземний кордон дозволено перетинати таким категоріям осіб: