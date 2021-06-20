Зокрема відновлять свою роботу пункти Устилуг, Смільниця та Угринів, які Польща закрила на час локдауну. Перетнути кордон тут українці зможуть вже з 23 червня.

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Юрій Лисюк зазначив, що завдяки цьому суттєво мають зменшитись черги та пасажиропотік. Водночас у ДПСУ все ще рекомендують обирати днем для мандрівки проміжок часу з понеділка по середу, коли бажаючих перетнути кордон, статистично, найменше.

Коли найкраще перетинати кордон / Фото Travelme

Нагадаємо, що при цьому на територію Польщі з метою туризму в'їхати поки не можна. Наземний кордон дозволено перетинати таким категоріям осіб: