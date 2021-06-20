В частности возобновят свою работу пункты Устилуг, Смильница и Угринов, которые Польша закрыла на время локдауна. Пересечь границу здесь украинцы смогут уже с 23 июня.
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Юрий Лысюк отметил, что благодаря этому существенно должны уменьшиться очереди и пассажиропоток. В то же время в ГНСУ все еще рекомендуют выбирать днем для путешествия промежуток времени с понедельника по среду, когда желающих пересечь границу, статистически, меньше.
Когда лучше всего пересекать границу / Фото Travelme
Напомним, что при этом на территорию Польши с целью туризма въехать пока нельзя. Наземную границу разрешено пересекать таким категориям лиц:
- супругами или детям граждан Польши;
- владельцам карты поляка;
- с разрешением на постоянное или временное проживание;
- официально трудоустроенным работникам предприятий республики;
- ученикам, студентам и ученым одного из аккредитованных образовательных учреждений Польши;
- работникам дипломатических и консульских учреждений.