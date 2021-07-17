Коли українці в Польщі зможуть підтвердити знання мови: дати іспитів 2022

17 липня 2021 , 14:00
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Джерело:

certyfikatpolski.pl

Згідно з польським законодавством іноземці не можуть отримати ані карти резидента ЄС, ані польського громадянства без знання польської мови. А підтвердити це знання можна тільки отримавши відповідний сертифікат, який видається окремими польськими установами після успішної здачі іспиту.

Державна комісія з сертифікації знань польської мови як іноземної вже оприлюднила графік іспитів на 2022 рік. Складання іспитів доступне як дорослим, так і дітям.

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Дати іспитів у 2022 році

  • 6 – 7 лютого: рівень В1 та В2 для дорослих;
  • 6 – 27 березня: рівні В1, С1 для дорослих та В1 для дітей та підлітків;
  • 25 – 26 червня: рівні В1, В2 для дорослих та В2 для дітей та підлітків;
  • 5 – 6 листопада: рівні В1, С1 та С2 для дорослих.

Щоб зареєструватися на екзамен з польської мови, необхідно подати заявку до тих центрів, які їх організовуватимуть. Повний перелік уповноважених організацій доступний на сайті Міністерства науки та вищої освіти Польщі. 

Нагадуємо, які є рівні володіння іноземною мовою і що вони означають:

А1 –  початковий рівень;
А2 –  ускладнений початковий рівень;
В1 –  середній рівень;
В2 –  просунутий рівень;
С1 –  рівень підвищеної складності; 
С2 –  рівень досконалого володіння польською мовою. 

Автор: Орися Біленька