Коли українці в Польщі зможуть підтвердити знання мови: дати іспитів 2022
Джерело:certyfikatpolski.pl
Згідно з польським законодавством іноземці не можуть отримати ані карти резидента ЄС, ані польського громадянства без знання польської мови. А підтвердити це знання можна тільки отримавши відповідний сертифікат, який видається окремими польськими установами після успішної здачі іспиту.
Державна комісія з сертифікації знань польської мови як іноземної вже оприлюднила графік іспитів на 2022 рік. Складання іспитів доступне як дорослим, так і дітям.
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Дати іспитів у 2022 році
- 6 – 7 лютого: рівень В1 та В2 для дорослих;
- 6 – 27 березня: рівні В1, С1 для дорослих та В1 для дітей та підлітків;
- 25 – 26 червня: рівні В1, В2 для дорослих та В2 для дітей та підлітків;
- 5 – 6 листопада: рівні В1, С1 та С2 для дорослих.
Щоб зареєструватися на екзамен з польської мови, необхідно подати заявку до тих центрів, які їх організовуватимуть. Повний перелік уповноважених організацій доступний на сайті Міністерства науки та вищої освіти Польщі.
Нагадуємо, які є рівні володіння іноземною мовою і що вони означають:
А1 – початковий рівень;
А2 – ускладнений початковий рівень;
В1 – середній рівень;
В2 – просунутий рівень;
С1 – рівень підвищеної складності;
С2 – рівень досконалого володіння польською мовою.