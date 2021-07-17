Державна комісія з сертифікації знань польської мови як іноземної вже оприлюднила графік іспитів на 2022 рік. Складання іспитів доступне як дорослим, так і дітям.

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Дати іспитів у 2022 році

6 – 7 лютого : рівень В1 та В2 для дорослих;

: рівень В1 та В2 для дорослих; 6 – 27 березня : рівні В1, С1 для дорослих та В1 для дітей та підлітків;

: рівні В1, С1 для дорослих та В1 для дітей та підлітків; 25 – 26 червня : рівні В1, В2 для дорослих та В2 для дітей та підлітків;

: рівні В1, В2 для дорослих та В2 для дітей та підлітків; 5 – 6 листопада: рівні В1, С1 та С2 для дорослих.

Щоб зареєструватися на екзамен з польської мови, необхідно подати заявку до тих центрів, які їх організовуватимуть. Повний перелік уповноважених організацій доступний на сайті Міністерства науки та вищої освіти Польщі.

Нагадуємо, які є рівні володіння іноземною мовою і що вони означають:

А1 – початковий рівень;

А2 – ускладнений початковий рівень;

В1 – середній рівень;

В2 – просунутий рівень;

С1 – рівень підвищеної складності;

С2 – рівень досконалого володіння польською мовою.