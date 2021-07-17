Государственная комиссия по сертификации знаний польского языка как иностранного уже обнародовала график экзаменов на 2022 год. Сдача экзаменов доступна как взрослым, так и детям.
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Дать экзаменов в 2022 году
- 6 – 7 февраля: уровень В1 и В2 для взрослых;
- 6 – 27 марта: уровни В1, С1 для взрослых и В1 для детей и подростков;
- 25 – 26 июня: уровни В1, В2 для взрослых и В2 для детей и подростков;
- 5 – 6 ноября: уровни В1, С1 и С2 для взрослых.
Чтобы зарегистрироваться на экзамен по польскому языку, необходимо подать заявку в те центры, которые их организуют. Полный перечень уполномоченных организаций доступен на сайте Министерства науки и высшего образования Польши.
Напоминаем, какие есть уровни владения иностранным языком и что они означают:
А1 – начальный уровень;
А2 – усложненный начальный уровень;
В1 – средний уровень;
В2 – продвинутый уровень;
С1 – уровень повышенной сложности;
С2 – уровень совершенного владения польским языком.