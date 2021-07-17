Государственная комиссия по сертификации знаний польского языка как иностранного уже обнародовала график экзаменов на 2022 год. Сдача экзаменов доступна как взрослым, так и детям.

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Дать экзаменов в 2022 году

6 – 7 февраля : уровень В1 и В2 для взрослых;

6 – 27 марта : уровни В1, С1 для взрослых и В1 для детей и подростков;

25 – 26 июня : уровни В1, В2 для взрослых и В2 для детей и подростков;

5 – 6 ноября : уровни В1, С1 и С2 для взрослых.

Чтобы зарегистрироваться на экзамен по польскому языку, необходимо подать заявку в те центры, которые их организуют . Полный перечень уполномоченных организаций доступен на сайте Министерства науки и высшего образования Польши.

Напоминаем, какие есть уровни владения иностранным языком и что они означают: