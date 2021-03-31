Когда Венгрия ослабит карантин: ответы на актуальные вопросы
В Венгрии действуют строгие карантинные ограничения. Власти дали ответы на главные вопросы, которые беспокоят многих. Как будут работать магазины в апреле 2021 года? Когда дети вернутся на учебу в школу? Будет ли смягчение ограничений во время Пасхи? Об этом и другом – далее в статье.
Источник:телеграм-канал @tripandme
Это означает, что первую дозу вакцины должны ввести 2,5 миллионам людям из 10 млн жителей страны. По прогнозам правительства таких результатов им удастся достичь к середине апреля 2021 года. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.
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Почему Венгрия придерживается быстрых темпов вакцинации
Принять такое решение правительство мотивировали высокие показатели заболеваемости на коронавирус и смертности от него. Венгрия занимает третье место в мире по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Количество госпитализаций и людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, также находится на рекордно высоком уровне.
В Венгрии вакцинируют население быстрыми темпами / Фото Unsplash
Какие вакцины доступны в Венгрии
В Венгрии самое большое количество вакцинированных от коронавируса среди стран ЕС. Венгрия была первой страной в ЕС, которая утвердила вакцины Sinopharm из Китая и Sputnik V из России. После этого в стране выдали экстренное разрешение еще на две вакцины – Convidecia от китайской компании CanSino Biologics и Covishield, версию вакцины AstraZeneca, сделанную в Индии. Всего в государстве разрешено семь вакцин.
В Венгрии планируют вакцинировать 25% населения к середине апреля 2021 / Фото Unsplash
Что произойдет после вакцинации 25% населения
Когда план по вакцинации будет достигнут, жителям Венгрии, в частности иммигрантам, будет доступно большее количество разрешенных услуг. Магазины будут работать с 5:00 до 21:30. В торговых центрах будет действовать ограничение – один покупатель на 10 квадратных метров. Комендантский час будет начинаться в 22:00, а не в 20:00. Предприятия из сферы обслуживания начнут работать в таком режиме, который действовал до 8 марта.
Резкой отмены карантинных правил ожидать не следует. Ослабление ограничений будет постепенным.
Когда возобновят работу школы
Чтобы школы могли возобновить учебу с 19 апреля 2021 года, весь школьный персонал планово будет вакцинировано к тому времени. Для этого нужно всего сделать прививки 102 тысячам официально зарегистрированных школьных сотрудников.
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, к 19 апреля 2021 число тех, кто сделает первую прививку из двух в стране превысит 3 миллиона человек.
Будут ли действовать ограничения во время празднования Пасхи
Все ограничения, действующие на период марта-апреля 2021 года продолжат свое действие на время Пасхи. Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.
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