В Венгрии действуют строгие карантинные ограничения. Власти дали ответы на главные вопросы, которые беспокоят многих. Как будут работать магазины в апреле 2021 года? Когда дети вернутся на учебу в школу? Будет ли смягчение ограничений во время Пасхи? Об этом и другом – далее в статье.

Это означает, что первую дозу вакцины должны ввести 2,5 миллионам людям из 10 млн жителей страны. По прогнозам правительства таких результатов им удастся достичь к середине апреля 2021 года. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.

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Почему Венгрия придерживается быстрых темпов вакцинации

Принять такое решение правительство мотивировали высокие показатели заболеваемости на коронавирус и смертности от него. Венгрия занимает третье место в мире по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Количество госпитализаций и людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, также находится на рекордно высоком уровне.

В Венгрии вакцинируют население быстрыми темпами / Фото Unsplash

Какие вакцины доступны в Венгрии

В Венгрии самое большое количество вакцинированных от коронавируса среди стран ЕС. Венгрия была первой страной в ЕС, которая утвердила вакцины Sinopharm из Китая и Sputnik V из России. После этого в стране выдали экстренное разрешение еще на две вакцины – Convidecia от китайской компании CanSino Biologics и Covishield , версию вакцины AstraZeneca, сделанную в Индии. Всего в государстве разрешено семь вакцин.

В Венгрии планируют вакцинировать 25% населения к середине апреля 2021 / Фото Unsplash

Что произойдет после вакцинации 25% населения

Когда план по вакцинации будет достигнут, жителям Венгрии, в частности иммигрантам, будет доступно большее количество разрешенных услуг. Магазины будут работать с 5:00 до 21:30. В торговых центрах будет действовать ограничение – один покупатель на 10 квадратных метров. Комендантский час будет начинаться в 22:00, а не в 20:00. Предприятия из сферы обслуживания начнут работать в таком режиме, который действовал до 8 марта.

Резкой отмены карантинных правил ожидать не следует. Ослабление ограничений будет постепенным.

Когда возобновят работу школы

Чтобы школы могли возобновить учебу с 19 апреля 2021 года, весь школьный персонал планово будет вакцинировано к тому времени. Для этого нужно всего сделать прививки 102 тысячам официально зарегистрированных школьных сотрудников.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, к 19 апреля 2021 число тех, кто сделает первую прививку из двух в стране превысит 3 миллиона человек.

Будут ли действовать ограничения во время празднования Пасхи

Все ограничения, действующие на период марта-апреля 2021 года продолжат свое действие на время Пасхи. Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.

В Венгрии не ослабят карантин на Пасху / Фото Unsplash