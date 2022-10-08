Перехід на зимовий час: коли в Польщі переводять годинники

Уже кілька років у Європі дискутують щодо зміни часу двічі на рік. Разом з тим, у 2022 році все ж потрібно перевести стрілки годинника. Розповідаємо, коли у Польщі відбувається перехід з літнього часу на зимовий.

Перехід на зимовий час у Польщі

Для багатьох поляків зміна часу двічі на рік викликає більше труднощів, ніж користі. І багато хто цьому обурюється. Попри все, перехід з літнього на зимовий час у Польщі буде в ніч з 29 на 30 жовтня. О 3:00 ночі стрілки потрібно перевести на 2:00 ночі. Це, своєю чергою, додасть годину сну.

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Повернення на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. А наприкінці березня 2023 року на поляків знову чекає переведення годинників. У Польщі зміна часу регулюється постановою прем’єр-міністра.

Ідея усунення зміни часу

У Польщі вперше переведення часу було запроваджено у міжвоєнний період, потім у 1946 – 1949 та 1957 – 1964 роках. Безперервно це правило діє з 1977 року. До 1995 року перехід з літнього на зимовий час відбувався на місяць раніше – в останню неділю вересня. Перехід від зими до літа був в останню неділю березня.

В Євросоюзі була ідея відійти від змін часу. Після резолюції Європарламенту від 8 лютого 2018 року питанням зайнялася Єврокомісія. Вона провела публічні консультації в державах-членах, згідно з якими майже 90% опитаних заявили про готовність відмовитися від переведення годинників.

У березні 2019 року Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за правила, які мають бути скасовані в країнах ЄС шляхом переведення часу, тобто переведення годинників навесні та восени. Проєкт поправки до директиви передбачав, що востаннє зміна часу в ЄС відбудеться у 2021 році. Держави-члени мали право вирішувати, який час застосовуватиметься щодо них. Зрештою, це правило так і не скасували.