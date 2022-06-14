Коли не вдалося проскочити: у чеському містечку шлагбауми заблокували вантажівку на переїзді

Горе-водії часто намагаються в останній момент проїхати залізничний переїзд. Дивіться на відео, що може статися, якщо ігнорувати червоний сигнал семафора.

Так, водій вантажівки Renault спробував проскочити залізничний переїзд, але в останні секунди перед автомобілем опустився шлагбаум. Таким чином машина опинилася заблокована на коліях. Інцидент трапився у невеличкому чеському містечку Студенка.

І ще Українські біженці в Німеччині: яку грошову допомогу виділяє держава і як знайти роботу в країні

На щастя, аварії вдалося уникнути, оскільки пасажирський потяг Regiojet рухався не по тій колії, на якій стояла вантажівка.

Як бути, якщо ви опинилися заблокованими на переїзді

Аби уникнути непоправних наслідків, поліція рекомендує завжди таранити шлагбаум. Вони спеціально сконструйовані таким чином, що за незначного зусилля легко ламаються.

Тепер же правоохоронці розшукують водія вантажівки. Відомо, що машина була на польській реєстрації.

Читайте також У яких випадках та як правильно потрібно телефонувати на європейський екстрений номер 112

У чеському містечку вантажівка застрягла на переїзді: дивіться відео