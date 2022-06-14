Так, водитель грузовика Renault попытался проскочить железнодорожный переезд, но в последние секунды перед автомобилем опустился шлагбаум. Таким образом, машина оказалась заблокирована на путях. Инцидент произошел в небольшом чешском городке Студенко.

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К счастью, аварии удалось избежать, поскольку пассажирский поезд Regiojet двигался не по тому пути, на котором стоял грузовик.

Как быть, если вы оказались заблокированы на переезде

Чтобы избежать непоправимых последствий, полиция рекомендует всегда таранить шлагбаум . Они специально сконструированы таким образом, что при незначительном усилии легко ломаются.

Теперь же правоохранители разыскивают водителя грузовика. Известно, что машина была на польской регистрации.

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