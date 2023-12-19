Пропонуємо дізнатися детальніше про найближчі святкові неробочі дні в Німеччині в грудні та січні.

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Коли у ФРН святкові та неробочі дні в грудні та січні?

Різдвяні свята в Німеччині тривають три дні, з 24 по 26 грудня, зокрема:

Святвечір,

Різдво,

День святого Штефана.

Протягом 25 та 26 грудня магазини залишаються закритими, а у деяких компаній й 24 грудня може бути встановлено вихідний для співробітників.

Навіть напередодні Різдва, 24 грудня, всі торгові заклади працюють за скороченим графіком – від 7 ранку до 14:00, а після цього люди готуються до Святвечора.

У святкові дні, 25 та 26 грудня, більшість магазинів та навіть пекарень залишаються закритими. Виняток – ті, які розташовані на вокзалах, в аеропортах або належать власникам іншої релігії, як-от турецькі кафе чи крамнички.

Серед найближчих святкових неробочих днів у Німеччині також варто відзначити 1 січня – Новий рік. У цей день, як і в Україні, магазини будуть закриті. Новорічна ніч у Німеччині відзначається як Сильвестр на честь християнського святого, який помер 31 грудня у 4 столітті.

Коли у Німеччині святкові та неробочі дні / Фото Unsplash

Ще одним важливим святом є 6 січня – Свято трьох царів (Богоявлення). Це офіційне свято у деяких федеральних землях, таких як Баварія, Баден-Вюртемберг, Саксонія-Анхальт, де магазини також будуть закриті. Це свято, що в Україні відоме як Водохреще, відзначається по всій Німеччині, часто із групами дітей-колядників, які збирають кошти на благодійність.

Як працюватимуть магазини у Польщі в грудні?

Польський Сейм 29 листопада ухвалив рішення про перенесення торгової неділі з 24 грудня на 10 грудня. Згідно з проєктом, напередодні Різдва має бути заборонена торгівля, а поляки зможуть відправитися на передріздвяні покупки два тижні перед святом.

В які неділі працюватимуть магазини та до котрої години – читайте у матеріалі.